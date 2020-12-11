Веллингтон, , 07:05 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что все инфицированные прибыли на территорию страны из-за границы, коронавирусную инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина. Случаев локального распространения инфекции на фиксировалось. При этом все новые пациенты прибыли на территорию Новой Зеландии транзитными рейсами через Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас заболевшие находятся в карантинном учреждении города Окленда.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 57 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили более 1,7 тысяч зараженных SARS-CoV-2.