Исламабад, , 07:02 — REGNUM В Пакистане за прошедшие сутки выявили 3047 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По ее данным, всего с начала пандемии на пакистанской территории выявили 432 327 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в стране скончались 50 пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Пакистане выросло до 8653 человек.

Отмечается, что в настоящее время в Пакистане 2538 пациентов находятся в критическом состоянии. Уже смогли выздороветь 379 092 человека. За прошедшую неделю в Пакистане ежедневно выявляли около 2,5−3,5 тысяч инфицированных.