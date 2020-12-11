Суйфыньхэ, Китай, , 07:00 — REGNUM В городах Дуннин и Суйфэньхэ в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая запущена общегородская кампания проверки населения на новый коронавирус, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Ожидается, что тестирование населения будет завершено в течение трех дней. Дуннин организовал восемь пунктов сбора проб и направил более 320 человек для проведения тестов, сообщил мэр города Чжоу Чжэньхай, добавив, что по состоянию на 9 часов вечера 10 декабря Дуннин взял пробы у 10 430 человек.

Один жилой комплекс в Суйфэньхэ был классифицирован как зона среднего риска для COVID-19, сообщили в штабе по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19. Четыре гостиницы в Суйфэньхэ были назначены в качестве централизованных карантинных объектов и переданы под закрытое управление.