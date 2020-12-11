Чита, , 06:57 — REGNUM Забайкальский край входит в число семи субъектов РФ, где наблюдается стабилизация эпидемического процесса по коронавирусу. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова в ходе заседания Совета округа, прошедшего 10 декабря во Владивостоке под руководством дальневосточного полпреда Юрия Трутнева.

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По словам главы ведомства, помимо Забайкалья, обстановка по SARS-CoV-2 стабилизируется также в Хабаровском, Приморском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Бурятии.

Как сообщает пресс служба правительства Забайкалья, благодаря мерам, предпринятым губернатором региона Александром Осиповым, удалось стабилизировать ситуацию в Чите. Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 9 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 22 149 человек, причём 264 из них добавились только за последние сутки.

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