Вашингтон, , 06:52 — REGNUM Общее число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом во всём мире достигло 70 672 882, говорится в материалах портала Worldometer по состоянию на 11 декабря (03:30 мск).

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Портал учитывает данные по 220 странам и регионам, отмечая, что к сегодняшнему дню от заболевания COVID-19 умерли 1 587 352 человека, вылечились более 49 млн.

По числу инфицированных и скончавшихся продолжают «лидировать» Соединённые Штаты, где с начала пандемии умерли 299 511 человек. Кроме того, в США сегодня зафиксирован самый высокий коэффициент смертности на 1 млн населения — 903. В среднем по миру он составляет 203,6.

Ранее во Всемирной Организации Здравоохранения сообщали, что в мире за последние сутки зафиксировано 317 646 новых случаев заражения коронавирусом.

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