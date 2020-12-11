Гонконг, Китай, , 06:43 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг был выявлен с начала эпидемии 7291 случай заболевания опасной инфекцией, из которых 114 человек скончались. Из больниц выписано 5900 человек.

В САР Макао выявлено 46 случаев. Все пациенты уже выписаны из больниц. Ситуация не меняется уже более полугода. На Тайване выявлено 724 случая заболевания, включая семь смертельных. Выздоровело 590 человек.