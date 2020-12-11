Киев, , 06:36 — REGNUM Первыми получателями вакцины от коронавирусной инфекции на Украине станут врачи, военнослужащие, сотрудники полиции и Нацгвардии, сообщил 10 декабря глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий («Слуга народа») в эфире телеканала «1+1».

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"Первая волна — это врачи, военные, это полиция. Врачи обязательно. В первую очередь это медработники, это военные, это полиция, это Национальная гвардия и пожилые люди из группы риска», — перечислил он.

По словам Радуцкого, первые 4 млн доз вакцины от COVID-19 будут предоставлены украинцам бесплатно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что производство вакцины от COVID-19 «Спутник V», разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено на Украине.

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