Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили у еще десятерых американских военнослужащих в Южной Корее, сообщает пресс-служба военного контингента США в республике.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

По данным ведомства, у десяти военных подтвердили заболевание COVID-19 после прибытия на южнокорейскую территорию в период между 26 ноября и 8 декабря. Четверо из них прибыли на авиабазу ВВС США Осан, шестеро других прибыли международным авиарейсом в международный аэропорт Сеула.

В настоящее время все заболевшие находятся на изоляции. При этом всего с начала пандемии коронавирусом нового типа заразились 418 американских военнослужащих на территории Южной Кореи.