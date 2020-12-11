Пекин, , 06:26 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено шесть новых локальных случаев COVID-19, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Из общего числа локальных случаев, четыре пришлись на провинцию Сычуань и еще два — на провинцию Хэйлунцзян, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Также было выявлено девять новых «импортных» случаев. Ни одного нового случая подозрения на инфекцию не зафиксировано.

Общее число заболевших в стране с начала эпидемии достигло 86 688 человек, из которых 4634 человека скончались, еще 81 762 человека выздоровели.