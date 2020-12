Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Стали известны лауреаты премии The Game Awards 2020 в области достижений индустрии видеоигр. Имена победителей были названы 11 декабря 2020 года, во время онлайн-трансляции церемонии.

Главный приз «Игра года» взяла игра The Last of Us Part II, кроме того, этот проект студии Naughty Dog также победил в номинациях «Лучшая игровая режиссура», «Лучшее звуковое оформление», «Лучшее игровое повествование», «Лучшая актерская игра» (получила Лора Бэйли за роль Эбби Андерсон), «Лучшая приключенческая экшен-игра» и «Лучшие инновации в сфере доступности».

Что касается других основных номинаций, то No Man’s Sky победила в категории «Лучшая поддерживаемая игра», Ghost of Tsushima взяла приз за «Лучшее визуальное оформление», Final Fantasy 7 Remake — за «Лучший саундтрек». «Лучшей социально значимой игрой» стала Tell Me Why, в номинации «Самая ожидаемая игра» выиграла Elden Ring (совместны проект Хидэтаки Миядзаки из FromSoftware и писателя Джорджа Мартина). «Лучшей независимой игрой» назвали Hades студии Supergiant Games.

Напомним, релиз The Last of Us Part II состоялся 19 июня 2020 года. В качестве продюсеров проекта выступили Нил Дракманн, Энтони Ньюман и Курт Маргенау, игровым дизайном занимались Эмилия Шац и Ричард Камбьер. Сценарий к The Last of Us Part II написали Нил Дракманн и Хэлли Гросс.

