Хабаровск, , 06:32 — REGNUM 10 декабря завершился ежегодный краевой конкурс «Мисс достояние нации». С 23 октября по 10 декабря на телеканале «6ТВ» проводились съёмки, в которых принимали участие девушки от 18 до 30 лет, в том числе представительницы Ассамблеи народов Хабаровского края и разных национально-культурных объединений и организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Претендентки на победу прошли несколько этапов конкурса. Каждая участница представляла себя и свою национальность, рассказывала о традициях и обычаях своего народа. Девушки рассказывали об истории, традициях, культуре, о знаменитых представителях своей национальности. Также был и кулинарный конкурс — приготовление национального блюда.

Звание «Мисс достояние нации» получила жительница Хабаровского края, представительница адыгейского народа Татьяна Новикова.

«Вице мисс» стала украинка Анна Мурай.

Представительница Казахстана Гульжан Курмансеитова удостоена звания «Мисс национальные традиции».

В номинации «Мисс Дружба» победила Анастасия Карпова (Россия). «Мисс зрительских симпатий» выбрали Махину Алиеву (Киргизия).

Как сообщало ИА REGNUM, Роуз Манфере была объявлена «Мисс Танзания — 2020».