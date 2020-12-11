Канберра, , 06:08 — REGNUM Штат Квинсленд в Австралии откроет границу с Новой Зеландией с 12 декабря, заявила глава штата Анастейша Палащук в ходе пресс-конференции.

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«Большое число новозеландцев считают Квинсленд своим домом, нежели другие штаты. Теперь киви (просторечное название жителей Новой Зеландии — прим. ИА REGNUM) смогут приезжать в Квинслед с завтрашнего дня, и семьи смогут воссоединиться на время Рождества», — заявила она.

Палащук добавила, что соответствующее решение было принято после того, как в штате не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом в течение последних 28 дней. При этом новозеландцы могут приезжать и на территорию других штатов Австралии, однако им будет необходимо пройти карантин после прилета.