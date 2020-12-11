Вашингтон, , 06:03 — REGNUM Ремейк Final Fantasy VII получил премию The Game Awards 2020 в номинации «Лучшая ролевая игра» 2020 года. Об этом было объъявлено 11 сентября 2020 года во время онлайн-трансляции церемонии.

В 2020 году за это звание также боролись такие проекты, как Genshin Impact, Wasteland 3, Persona 5 Royal и Yakuza: Like A Dragon, однако победителем в итоге была признана игра Square Enix. Крмое того, Final Fantasy VII также победила в номинации «Лучший саундтрек».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что инди-игра Phasmophobia получила премию The Game Awards 2020 в номинации «Лучший дебют». Примечательным является то, что её разработкой занимается компания Kinetic Games, состоящая из одного человека.

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