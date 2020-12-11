Москва, , 06:02 — REGNUM Изменить временный порядок установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений предложили в министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) России. Соответствующий проект постановления ведомство опубликовало 10 декабря на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к проекту говорится, что существующий порядок вызывает трудности в проведении обследований, в частности, из-за загруженности медорганизаций и введённых «коронавирусных» ограничений. Так в период с апреля по ноябрь текущего года года на медико-социальную экспертизу направлено на 23% меньше людей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отмечается, что после внесения изменений гражданам позволят не проходить медицинские обследования, содержащиеся в перечне — приложении к правилам — если такие обследования проводились ранее.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что в правительстве работают над вопросом установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Она отметила, вопрос может быть урегулирован до конца 2020 года.

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