Пекин, , 05:59 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено девять новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Общее число «импортых» случаев в стране достигло 3989 с начала эпидемии. Пять новых случаев пришлись на Шанхай, три — на Гуандун и один — на Юньнань, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа «импортных» случаев, 3743 человека были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 246 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.