Пекин, , 05:55 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано восемь пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 292 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Общее число заболевших в Китае достигло 86 668 с начала эпидемии. Из них 81 762 пациента были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 4634 человека скончались от опасной инфекции.