Чунцин, Китай, 11 декабря 2020, 05:52 — REGNUM Таможня города Чунцина на юго-западе Китая изъяла 265 крошечных мух в импортной посылке, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.
Горбатые мухи, также известные как горбатки были найдены на поверхности рыбных консервов внутри посылки, сообщили в таможне Чунцина. Маленькие создания могут паразитировать на других насекомых и коже человека.
Горбатки могут нанести серьёзный вред экологии и гибели целых цепочек прочих насекомых. Таможня уничтожила консервированную рыбу согласно установленным правилам.