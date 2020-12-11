Вашингтон, , 05:47 — REGNUM Кооперативная хоррор-игра Phasmophobia получила премию The Game Awards 2020 в номинации «Лучший дебют». Об этом было объявлено 11 декабря во время онлайн-трансляции церемонии.

Примечательным является то, что студия Kinetic Games, занимающаяся разработкой игры, фактически состоит из одного человека. Стоит также отметить, что игра получила награду при том, что её полноценный релиз пока не состоялся, сейчас проект находится в стадии раннего доступа.

Phasmophobia появилась в Steam 18 сентября 2020 года, уже 12 октября стало известно, что она вошла в топ-5 игр сервиса. Игра предлагает командам геймерам «ловить» призраков в жутких местах.

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