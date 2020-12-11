Кемеровская область, , 05:46 — REGNUM В Кемеровской области на поддержку коренных малочисленных народов в 2020 году было направлено более 20 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

«Кузбасс является исторической родиной коренных малочисленных народов Сибири — шорцев и телеутов. В регионе особое внимание уделяется сохранению их этнической самобытности, культуры и языка, — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв. — В частности, благодаря этим средствам создается инфраструктура в местах проживания коренных народов. В этом году в Кузбассе были открыты четыре этнические площадки, которые по сути являются общественными, доступными для всех пространствами, оформленными в традиционном для коренного народа стиле».

Были обновлены экспозиции историко-этнографического музея «Чолкой» в селе Беково Беловского района и телеутского музея под открытым небом в деревне Шанда Гурьевского муниципального округа. В 38 отдалённых шорских поселках бесплатно установили 228 солнечных электростанций. В текущем году тиражом в тысячу экземпляров был также выпущен федеральный учебник шорского языка «Шор тили. Букварь для 1 класса».

Отметим, тчто п данным всероссийской переписи 2010 года, в Кемеровской области проживает 10 672 шорца и 2520 телеутов.