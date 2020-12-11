Якутск, , 05:36 — REGNUM В рамках благотворительной акции «Ёлка желаний» глава Якутии Айсен Николаев исполнит желания двух детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Пожелания с шарами с ёлки снимал и передавал губернаторам полпред президента в ДФО Юрий Трутнев 10 декабря во Владивостоке. В этот день здесь проходил дальневосточный совет глав.

Так, велосипед от Айсена Николаева получит десятилетний Владик Старков из Хангаласского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. У мальчика с детства заболевания опорно-двигательного аппарата. До поступления в центр он практически не ходил, но благодаря упорным занятиям начал хорошо ходить и даже загадал желание о велосипеде.

Второй подарок получит семнадцатилетняя воспитанница Верхневилюйского центра помощи детям-сиротам Жанна Чувакина. Она учится в техникуме на мастера лесного хозяйства. Девушка загадала желание о новом телефоне — её телефон недавно сломался.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ПриморьяОлег Кожемяко накануне Нового года исполнит заветные желания детей, которые живут в крае. В этом году в традиционной для Приморья акции «Ёлка желаний» приняли участие все дальневосточные губернаторы.