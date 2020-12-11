Нью-Йорк, США, , 05:22 — REGNUM Число умерших в США от заболевания COVID-19 превысило военные потери страны во Второй мировой войне, сообщил 10 декабря телеканал NBC.

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За всё время пандемии в США умерли 292,1 тыс. человек. Это больше числа убитых военнослужащих — 291,6 тыс., которое приводит американское министерство по делам ветеранов. По данным ведомства, ещё 113,8 военнослужащих погибли не в бою.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США впервые с начала пандемии за одни сутки скончались 3011 пациентов с коронавирусной инфекцией.

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