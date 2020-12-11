Владивосток, , 05:18 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко накануне Нового года исполнит заветные желания детей, которые живут в крае. В этом году в традиционной для Приморья акции «Ёлка желаний» приняли участие все дальневосточные губернаторы, а также полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Путин исполнит желания участников акции «Ёлка желаний» из Тулы и Челябинска

В шарах, которые достались Олегу Кожемяко, оказались имена двух детей из Артёма и Владивостока. Так, Ира Васина, которой пять лет, попросила на Новый год кукольный домик с кухней. Мама Юлия Кривошеева воспитывает дочку одна. Работает старшей медсестрой отделения реанимации и интенсивной терапии для новорождённых в краевой клинической больницы №1.

Второй шар — от 13-летнего Виталия из Артёма. Особый ребёнок попросил складной самокат с амортизаторами и ручным тормозом.

Акция «Ёлка желаний» организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной» для поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин исполнит мечты 10-летнего Александра Колясникова из Тулы и 9-летнего Дмитрия Ащепкова из Челябинска в рамках ежегодной акции «Ёлка желаний».