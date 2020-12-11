Якутск, , 05:05 — REGNUM Якутский писатель, переводчик, дед семерых внуков Алексей Амбросьев опубликовал в соцсетях вопрос-рассуждение к президенту РФ Владимиру Путину.

Якутский писатель Алексей Амбросьев facebook.com/alex.ambrosyev

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«Владимир Владимирович! Вы так часто говорите о социальной справедливости, что мне иногда очень хочется в это верить. Но как в это верить, если наша старшая дочь с четырьмя детьми не получает обещанные государством субсидии многодетным матерям? Отписка чиновников, мол, её доходы с мужем превышают…

Что превышают? Я и не жду ответа, ибо заранее знаю глупую чиновничью отписку. Владимир Владимирович! Разве наша дочь виновата в том, что они с мужем прекрасно учились в школе, затем в университете, закончили свои вузы с красным дипломом, получили хорошие специальности? Думаю, что нет, и вы согласитесь со мной.

Почему она, родившая четырёх нормальных здоровых детей, которые ничем не отличаются от таких же детей других женщин, должна быть обделена государством? Раз мы уж говорим о социальной справедливости, так, давайте, сказавши А, скажем Б.

Наша дочь такая же нормальная женщина, как и все, которым положены пособия. Она рожала с такими же болями, как и все женщины в этом мире. А вы, Владимир Владимирович, своей социальной политикой плодите нищету, как большевики в 17-м году, которые воевали с дворцами, а не за то, чтобы все жили как в дворцах.

Раз уж у нас социальное общество, поддержите и моих внуков. Я почему-то уверен, что именно они — их поколение, умеющие считать деньги, понимающие, что такое хорошее образование, знающие языки, станут настоящей опорой России через несколько лет. Но для этого, Владимир Владимирович, не нужно сегодня разделять детей на таких или не таких. Они все наши, и они все — будущее нашей великой с Вами страны», — пишет Sakhaday.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление Владимира Путина о том, что ситуация, при которой у граждан России не будет хватать денег на продукты, является недопустимой, вызвало неоднозначную реакцию в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 9 декабря в сервисе «Яндекс.Новости».