Сеул, , 04:40 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 689 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 673 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. При этом 512 из локальных случаев заражения приходятся на столичный регион Сеул и провинцию Инчхон. Центр отмечает, что уже в течение трех дней ежесуточно в стране выявляют чуть менее 700 заболевших.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 40 786. Также за минувшие сутки в республике скончались еще восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 572 человека.