Новосибирск, , 04:11 — REGNUM Новосибирская область заранее подготовилась к началу вакцинации против коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

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"В субботу мы получили тысячу доз противоковидной вакцины, и с этой недели уже начали ставить прививки. Мы заранее подготовились к этой работе, закупили морозильные камеры, рефрижераторы для транспортировки, для обеспечения температуры — 18 °C переоборудовали две машины, — уточнил министр. — Кроме того, приобретено достаточное количество термосумок и хладоэлементов для того, чтобы обеспечить доставку и соблюдение холодовой цепи на всей территории Новосибирской области».

По данным на 10 декабря, привито уже 380 новосибирцев. Получено около 3,5 тысячи подтверждённых заявок от медицинских организаций. В первую очередь вакцину получают сотрудники ковидных госпиталей и первичного звена.

До конца года регион должен получить 2,4 тысячи доз. После медработников прививки будут делаться работникам социальных учреждений и учреждений образования.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 10 декабря в Новосибирской области было выявлено 24 457 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 20 081 пациент выздоровел.