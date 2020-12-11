Кито, , 03:13 — REGNUM В Эквадоре за минувшие сутки выявили 1151 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба эквадорского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране выросло до 200 379. Также за 10 декабря в республике скончались 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Эквадоре жертвами осложнений COVID-19 стали 9320 человек.

Минздрав Эквадора отмечает, что страна все еще переживает первую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом большая часть инфицированных приходится на столицу страны Кито, на нее приходится около трети всех выявленных случаев.

При этом за минувшую неделю в стране наблюдался устойчивый спад заболеваемости COVID-19 — ежесуточно в стране выявлялось менее тысячи инфицированных. Тем не менее в минздраве Эквадора заявили о росте числа госпитализированных пациентов.