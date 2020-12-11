Магадан, Магаданская область, , 03:13 — REGNUM В Магаданской области более тысячи школьников присоединились к профориентационному проекту «Билет в будущее», который нацелен на формирование навыков по осознанному выбору будущей профессии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Магаданские подростки в рамках проекта прошли почти 2 тысячи профориентационных тестов, которые помогают определить склонности к определенным профессиям и оценить первичные навыки. Все тесты, а их около 50, останутся доступны на платформе bilet.worldskills.ru.

Ребята имели возможность попробовать на себе шесть востребованных профессий, например, дизайнер, повар или сварщик.

«В форс-мажорных обстоятельствах 2020 года платформа «Билет в будущее» позволила провести не только онлайн-тестирование, но и онлайн-профпробы. Для нас основным механизмом стал уникальный ресурс — платформа «Билет в будущее». Там же были собраны онлайн-курсы для детей и родителей, которые они могли посещать независимо он пройденных мероприятий», — рассказала директор департамента по реализации проектов развития детей и молодёжи Евгения Кожевникова.

«Билет в будущее» — флагманский профориентационный проект Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Нацпроект «Образование» на Колыме реализуется в рамках семи региональных проектов: «Современная школа»; «Успех каждого ребёнка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы»; «Социальная активность».

Как сообщало ИА REGNUM, более девяти тыс. школьников Приморья приняли участие в проекте страны «Билет в будущее», который реализовал союз «Молодые профессионалы». Проект направлен на раннюю профориентацию учеников 6−11 классов.