Подгорица, , 05:02 — REGNUM В Черногории 10 декабря за последние 24 часа, согласно 1 769 проведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 558 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 10 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

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10 декабря в институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 6 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 86 лет, а самому младшему 41 год.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 40 115, а количество скончавшихся составляет 566 человек с начала 2020 года.