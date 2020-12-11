Любляна, , 05:32 — REGNUM В Словении 10 декабря за последние 24 часа, согласно 6 410 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 1 849 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 49 человек скончались. 189 человек находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

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Согласно новым официальным данным, правительство Словении 10 декабря продлило ограничительные меры против коронавируса, включая запрет на собрания и перемещение между муниципалитетами, ночной комендантский час, приостановку работы общественного транспорта и закрытие магазинов, которые не продают товары первой необходимости.

В Словении окло 90 000 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано около 2 000 смертельных случая.