Владивосток, , 02:52 — REGNUM Более девяти тыс. школьников Приморья приняли участие в проекте страны «Билет в будущее», который реализовал союз «Молодые профессионалы». Проект направлен на раннюю профориентацию учеников 6−11 классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Детям было предложено более 15 тыс. специальных тестов, которые помогают определить склонности к тому или иному роду занятий, оценить первоначальные навыки. Кроме того, всего за несколько месяцев в крае организовали и провели более 100 мероприятий. К примеру, можно было попробовать себя в роли строителя, агронома или парикмахера.

«Дети получили возможность примерить на себя самые разные профессии при участии лучших экспертов страны в любом регионе России. Всего на выбор предлагалось 57 востребованных специальностей, в том числе дизайнер, кондитер, полицейский», — рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморья Наталья Гришина.

В этом году появилась возможность участия в проекте родителей — они могли в личном кабинете на официальном сайте проекта отслеживать прогресс ребёнка.

Напомним, проект «Билет в будущее» реализуется по поручению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта «Образование». Средства на него выделяются из федерального бюджета, поэтому участие для детей бесплатное.

В 2019 году Приморье стало пятым среди российских регионов-участников проекта «Билет в будущее». На данный момент проект поддержали 80 регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, более 54 тысяч школьников в Самарской области приняли участие в профориентационном проекте страны «Билет в будущее».