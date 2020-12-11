Загреб, , 05:06 — REGNUM В Хорватии 10 декабря за последние 24 часа, согласно 12 095 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 4 620 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 53 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 296 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 24 851.

В Хорватии 164 992 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.