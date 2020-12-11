Сараево, , 05:01 — REGNUM В Боснии и Герцеговине 10 декабря за последние 24 часа было подтверждено 1 240 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 34 человек скончалось. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

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Заражение было подтверждено у 861 житель Федерации Босния и Герцеговина и у 379 жителей Республики Сербской.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 95 000 случаев заражения коронавирусом.