Бразилиа, , 02:09 — REGNUM Общее количество зафиксированных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии достигло 179 765, включая 770 смертей, которые были подтверждены за последние сутки. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения на своем сайте.

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Также за истекшие 24 часа в стране выявили 53 347 случаев заражения новым коронавирусом. Всего в Бразилии зарегистрировано 6 781 799 фактов инфицирования SARS-CoV-2. Из них 5 931 777 случаев закончились выздоровлением пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря, по сведениям ВОЗ, в мире выявили 385 477 новых носителей коронавируса.

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