Белград, , 04:25 — REGNUM В Сербии 10 декабря за последние 24 часа, согласно 21 799 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 7 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 56 человек скончались. К аппаратам-ИВЛ подключено 323 пациента. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 249 224, а количество смертельных случаев выросло до 2 172 человек.

Мария Гнятович из Института применения ядерной энергии Сербии на пресс-конференции 10 декабря предупредила, что вакцинация не решит всех проблем и пройдет еще много времени, пока не будет доказана её эффективность.