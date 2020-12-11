Анкара, , 04:30 — REGNUM В Турции 10 декабря за последние 24 часа, согласно 204 411 поведённым ПЦР-тестам, было подтверждено 6 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 217 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 558 517, смертельных случаев — до 15 531.

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа 10 декабря в профиле в социальной сети написал: «С каждым днем мы применяем всё больше ограничительных мер: меры по снижению социальной мобильности, по обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции, а также QR-коды и самоизоляция. За это время произошло более чем пятикратное увеличение числа случаев заражения по сравнению с апрелем, который являлся пиковым по количеству инфицированных».