Ричмонд , США, , 01:53 — REGNUM Комендантский час, действие которого продлится как минимум до конца января 2021 года, вводится в американском штате Вирджиния из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, передает телеканал NBC4 Washington.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

При этом граждан, нарушающих этот режим, задерживать не будут. Глава региона Ральф Нортэм назвал новую меру «модифицированным указом о самоизоляции». Комендантский час будет действовать с 00:00 до 05:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 ноября из-за распространения COVID-19 в американском штате Калифорния ввели комендантский час с 22:00 до 05:00.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нью-Йорке предупредили об ужесточении мер из-за коронавируса