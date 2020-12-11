Тегеран, , 08:14 — REGNUM В Иране 284 человек умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари 10 декабря. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что на сегодняшний день в стране от смертельного вируса (COVID-19) скончались 51 496 граждан. Она подчеркнула, что 778 167 из общего числа 1 083 023 человек, заразившихся вирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Иранский чиновник также заявил, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 10 403 новых случая заражения, при этом 1458 человек госпитализированы. По словам пресс-секретаря, еще 5768 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.