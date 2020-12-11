Кэри, США, , 00:38 — REGNUM Онлайн-магазин видеоигр Epic Games Store в рамках еженедельной акции бесплатно раздаёт видеоигры Pillars of Eternity и Tyranny. Информация об этом была опубликована 10 декабря на сайте сервиса.

Пользователи магазина получили возможность добавить эти игры в свою библиотеку до 17 декабря 2020 года. Администрация сервиса также сообщила, что в этот день она начнёт бесплатно раздавать некую «тайную игру».

Разработкой Pillars of Eternity (2015) и Tyranny (2016) занималась студия Obsidian Entertainment. Это ролевые игры, выполненные в фэнтезийном сеттинге (мир игры).

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