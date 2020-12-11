Варшава, , 00:29 — REGNUM Студия CD Projekt Red добавила в ПК-версию игры Cyberpunk 2077 предупреждение о том, что присутствущие в ней визуальные эффекты могут вызвать эпилепсию. Обновление было добавлено в игру 10 декабря.

Разработчики сделали это после того, как автор издания Game InformerЛиана Рупперт рассказала в статье, что у неё случился приступ во время игры в Cyberpunk 2077. Журналистка сообщила, что припадок был вызван эффектами, которые геймеры видят в тот момент, когда надевают в игре VR-гарнитуру и наблюдают работу механики Braindance.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что предзаказ на Cyberpunk 2077 разместили около восьми млн человек. Кроме того, в первый день продаж игра установила рекорд сервиса Steam среди одиночных видеоигр.

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