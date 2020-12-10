Москва, , 23:09 — REGNUM Парк автомобилей скорой медицинской помощи в ряде российских регионов будет увеличен до конца текущего года. Соответствующее распоряжение подписал 10 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и массовая вакцинация — все новости»

Как сообщили в пресс-службе правительства, в общей сложности более 180 машин будет дополнительно закуплено для Кировской, Псковской и Тульской областей, а также для Чувашии и Краснодарского края. На эти цели будет направлено почти 600 млн рублей.

Назаседании президиума координационного советапри правительстве по борьбе с распространением коронавируса, состоявшемся 7 декабря, Михаила Мишустин заявил, что из-за ситуации с COVID-19 вся система здравоохранения, включая службы скорой помощи, испытывает повышенную нагрузку. Ускорить работу по расширению автопарка таких служб поручил президент России Владимир Путин.