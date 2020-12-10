Сыктывкар, , 23:01 — REGNUM Каждый четвертый пациент с COVID-19 на начальной стадии болезни занимался самолечением. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

«Этиотропное лечение COVID-19, особенно у больных с сопутствующей патологией, требует особого внимания. Это относится и к возможным лекарственным взаимодействиям, — отметил главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Коми Владимир Катков. — Есть целый список препаратов, которые запрещено или нежелательно принимать вместе с этиотропной терапией COVID-19 из-за побочных эффектов и даже угрозы летальных случаев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми за последние сутки скончались девять пациентов с COVID-19.