Москва, 10 декабря 2020, 22:32 — REGNUM Орден «За военные заслуги» утвержден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442.
Награждение орденом «За военные заслуги» производится при условии добросовестной службы на протяжении не менее 10 календарных лет.
Орденом «За военные заслуги» военнослужащие награждаются
— за образцовое исполнение воинского долга их подчиненными или возглавляемыми ими подразделениями, частями, соединениями, безупречное выполнение служебных обязанностей и достижение высокого уровня боевой подготовки;
— за высокую боеготовность войск и обеспечение обороноспособности Российской Федерации;
— за высокие личные достижения в службе, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга;
— за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами.
Знак ордена «За военные заслуги» изготавливается из серебра с эмалью. Внешне представляет собой восьмиконечную звезду, диагональные лучи которой образуют пятиугольники цветов Государственного флага России. На центральном медальоне по кругу изображен венок из дубовых и лавровых ветвей, а также рельефная надпись: «За военные заслуги». В центре медальона располагается Государственный герб Российской Федерации.
Знак ордена носится на пятиугольной колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с красной полоской по центру между двух белых полос.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря командующий гвардейской танковой Краснознаменной армией генерал-лейтенант Сергей Кисель вручил орден «За военные заслуги» командиру отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады полковнику Дмитрию Аксенову.
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