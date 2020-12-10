Москва, , 22:32 — REGNUM Орден «За военные заслуги» утвержден Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442.

Награждение орденом «За военные заслуги» производится при условии добросовестной службы на протяжении не менее 10 календарных лет.

Орденом «За военные заслуги» военнослужащие награждаются

— за образцовое исполнение воинского долга их подчиненными или возглавляемыми ими подразделениями, частями, соединениями, безупречное выполнение служебных обязанностей и достижение высокого уровня боевой подготовки;

— за высокую боеготовность войск и обеспечение обороноспособности Российской Федерации;

— за высокие личные достижения в службе, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга;

— за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества с дружественными государствами.

Знак ордена «За военные заслуги» изготавливается из серебра с эмалью. Внешне представляет собой восьмиконечную звезду, диагональные лучи которой образуют пятиугольники цветов Государственного флага России. На центральном медальоне по кругу изображен венок из дубовых и лавровых ветвей, а также рельефная надпись: «За военные заслуги». В центре медальона располагается Государственный герб Российской Федерации.

Знак ордена носится на пятиугольной колодке, обтянутой шелковой муаровой лентой синего цвета с красной полоской по центру между двух белых полос.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря командующий гвардейской танковой Краснознаменной армией генерал-лейтенант Сергей Кисель вручил орден «За военные заслуги» командиру отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады полковнику Дмитрию Аксенову.

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