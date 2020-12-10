Подгорица, , 22:26 — REGNUM Лаборатории Института общественного здравоохранения Черногории, другие государственные и частные лаборатории, занимающиеся диагностикой новой коронавирусной инфекции обработали 1769 тестов, среди которых было зарегистрировано в общей сложности 558 новых положительных.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

Также сообщается о десяти случаях смерти, связанных с коронавирусом. Самому старшему из умерших было 86 лет, младшему — 41.

593 пациента выздоровели. Общее количество активных случаев в стране 10 54. С начала года общее количество зарегистрированных случаев заражения 40 165. Общее число смертей, связанных с коронавирусом с начала года составляет 566.