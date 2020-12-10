Москва, 10 декабря 2020, 22:13 — REGNUM Командующий гвардейской танковой Краснознаменной армией генерал-лейтенант Сергей Кисель провел церемонию вручения государственных наград офицерам возглавляемого им объединения, сообщает 10 декабря пресс-служба Западного военного округа.
Награждение было произведено в Московской области.
Всего генерал-лейтенант Сергей Кисель вручил офицерам более 15 наград.
В частности, «за мужество, смелость и отвагу при выполнении служебных обязанностей командир гвардейского мотострелкового Ямпольского полка подполковник Ярослав Гладких был награжден орденом Мужества. Командир отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады полковник Дмитрий Аксенов был награжден орденом «За военные заслуги».
Вручение государственных наград было приурочено ко Дню Героев Отечества. Награды были вручены более чем 15 офицерам соединений и воинских частей гвардейской танковой армии ЗВО.
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