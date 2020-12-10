Архангельск, , 21:46 — REGNUM В Архангельской области ужесточили правила посещения торговых центров — с 15 декабря несовершеннолетние смогут посещать их только в сопровождении взрослых. О этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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«С 15 декабря запрещается нахождение несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах. Контролировать соблюдение этого требования предписано родителям», — сообщили в правительстве региона.

Кроме того, собственники торговых центров обязаны приостановить деятельность детских игровых комнат и заведений общепита.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала пандемии в регионе скончались 666 человек с COVID-19.