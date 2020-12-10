Курган, , 21:44 — REGNUM В Курганском медицинском информационно-аналитическом центре пояснили, почему в регистратурах поликлиник по звонку не сообщат результаты ПЦР-исследований на коронавирус. Разъяснения региональному оперативному штабу дала директор центра Елена Петровская.

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Жители Курганской области с декабря получают результаты теста на COVID-19 по СМС. Рассылкой занимается Медицинский информационно-аналитический центр Курганской области. Чтобы получить информацию о результатах ПЦР-исследования по СМС, пациент должен дать на это согласие и номер мобильного телефона.

«Жители региона в социальных сетях часто жалуются на то, что, когда они сами звонят в поликлинику, по телефону им отказываются сообщать результаты теста. Это не ошибка специалистов — при звонке в поликлинику мы не можем проверить личность того, кто обращается, быть уверенными, что не нарушим федеральное законодательство о персональных данных и не передадим информацию третьим лицам. При СМС-информировании согласие на передачу данных по определённому номеру телефона даёт сам пациент, поэтому данный механизм и удобен, и отвечает требованием закона», — пояснила Елена Петровская.

Она также отметила, что с 1 по 8 декабря сотрудники центра отправили почти две тысячи СМС с результатами тестирования на наличие коронавирусной инфекции.