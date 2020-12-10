Москва, , 21:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий федеральных госчиновников и претендентов на государственные должности предоставлять информацию о цифровых финансовых активах.

Указ опубликован 10 декабря на официальном сайте правовой информации.

Чиновники должны уведомлять надзорные структуры о цифровых финансовых активах, принадлежащих как им самим, так и их женам и несовершеннолетним детям.

Кроме того, указ обязывает чиновников уведомлять о принадлежащих им цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте.

Перечисленные сведения должны быть предоставлены с 1 января по 30 июня 2021 г.

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