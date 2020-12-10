Москва, , 21:28 — REGNUM Правоохранительные органы Испании выдали российской стороне первого заместителя председателя московского отделения физкультурно-спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского, обвиняемого в растрате. Об этом сообщили 10 декабря в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, Михалевский, используя своё служебное положение, совершил растрату вверенного ему имущества, причинив спортивному обществу ущерб в размере более 21 млн рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

«После совершения преступления Михалевский скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В декабре 2019 года его задержали в Испании», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о выдаче подозреваемого, который в октябре 2020 года был удовлетворён.