Киров, , 21:23 — REGNUM Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ, согласно которому 31 декабря объявляется выходным днем. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дискуссии вокруг выходного 31 декабря: работаем или отдыхаем? – все новости»

С предложением объявить последний день года выходным к Васильеву обратились представители профсоюзов, он заверил, что такое решение будет принято.

«Мы уже не в первый раз переносим рабочий день с 31 декабря на одну из суббот, чтобы последний день в году был выходным. В этом году мы такое решение также обязательно примем. Указ об этом будет опубликован в ближайшее время», — заверил глава области.

При этом он напомнил, что указ распространяется только на государственных и муниципальных служащих. Рабочий день переносится на субботу — 26 декабря.

Работодатели региона будут решать вопрос выходного самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе аналогичные решения уже приняли в Саратовской и Ульяновской областях, Татарии и Чувашии.

При этом по данным исследования портала Работа.ру, 31 декабря полный рабочий день будут работать более половины жителей России (54%). Не будут трудится в предпраздничный день 31%. О том, что решение примет работодатель, заявили 36% опрошенных. 20% надеются, что 31 декабря будет сокращенным рабочим днем.