Санкт-Петербург, , 21:35 — REGNUM В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге более полутора тысяч человек скончались непосредственно от COVID-19, с высокой вероятностью от COVID-19, с ковидом в качестве сопутствующей болезни и просто с подтвержденным коронавирусом. При этом у более чем тысячи человек из общего числа умерших именно COVID-19 стал главной причиной смерти. Такие данные опубликовал 10 декабря Россстат.

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Как и в предыдущие месяцы, статистическое ведомство разбивает всю коронавирусную статистику смертей на четыре группы.

В первой группе учтены те, для кого COVID-19 признан основной причиной смерти. Число петербургских случаев в этой группе в октябре 2020 года составило 955 случаев.

Во второй группе COVID-19 с высокой вероятностью предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения этого необходимо провести дополнительные медицинские исследования. В октябре 2020 года в Петербурге таких случаев было 144.

Итого, ковид абсолютно точно или с высокой вероятностью признан причиной смерти для 1099 петербуржцев. Это каждый 12-й случай смерти в масштабах России.

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В третью группу смертей включены те летальные случаи, где COVID-19 был сопутствующим заболеванием, оказал влияние на развитие других болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В октябре 2020 года в Петербурге произошло 114 таких случаев.

Наконец, в четвертой группе Росстат объединяет случаи смерти, в которых COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в октябре в Петербурге зафиксировано 365.

То есть, что называется, «с ковидом» скончались в октябре 479 петербуржцев, или каждый 18-й в общероссийском масштабе цифр.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Смольного, за первые 11 месяцев 2020 года в Санкт-Петербурге по разными причинам скончались 64 540 человек. В процентном выражении рост смертности за 11 месяцев 2020 года составил 18,4% по отношению к тому же периоду 2019 года.

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Максимальная смертность в текущем году Петербурге зафиксирована в июне — 7106 случаев. На втором месте ноябрь — 6829 случаев, что на 46% больше, чем в ноябре 2019 года.

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